Floorball Nachwuchs der DJK Holzbüttgen geht auf Titelsammlung

Für die Herren war in der Bundesliga diesmal schon im Play-off-Viertelfinale Feierabend, aber ohne Titel blieb die Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen in dieser Saison trotzdem nicht. So lag die U11 in der Regionalliga Kleinfeld am Ende drei Punkte vor den Haien aus Heiligenhaus. Damit darf sich das jüngste am Ligaspielbetrieb teilnehmende Team der DJK nun NRW-Meister nennen. Die ebenfalls in der Regionalliga Kleinfeld zockende U13 zog mit einem Sieg über die starken Füchse aus Dümpten nach. Für beide Jahrgänge geht es indes noch weiter. Die Tickets für das Westdeutsche Qualifikationsturnier um die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft haben sie bereits in der Tasche. Um die Ausrichtung des Qualifikationsturniers am 4. oder 5. Mai haben sich die Füchse und die DJK beworben.