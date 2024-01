Floorball Holzbüttgen will im Pokal unbedingt ins Viertelfinale

Diese Niederlage traf die Floorballer der DJK Holzbüttgen bis ins Mark. Anfang März 2023 unterlag der da noch amtierende Deutsche Meister im Final4-Turnier um den Deutschland-Pokal vor knapp 2000 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle vollkommen überraschend dem TV Schriesheim in der Verlängerung mit 7:8 und verpasste damit den Einzug ins Endspiel. Nun. Das zumindest kann den Kaarstern in diesem Jahr nicht passieren, denn die streitbaren Jungs von der Badischen Bergstraße stellen sich der DJK am Samstag (Anpfiff 18 Uhr, Stadtparkhalle Kaarst) bereits im Achtelfinale. Ein Los, das Kapitän Dennis Schiffer gerade recht kommt: „Wir freuen uns auf die Revanche“, sagt er entschlossen und verspricht: „Wir werden das Ausscheiden aus dem Final4 im letzten Jahr wieder gutmachen!“