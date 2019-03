Floorball: Aus für DJK in Play-off-Viertelfinale

Holzbüttgen Aber der Neuling bringt die Red Devils Wernigerode mächtig ins Schwitzen.

Das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft war Endstation für die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen. Doch nach der 4:5-Niederlage (1:4, 1:1, 2:0) im Rückspiel bei den Red Devils Wernigerode überwog beim Neuling der Stolz auf eine fantastische Saison. Die hatten die Schützlinge von Trainer Daniel Joest durch den nie und nimmer erwarteten Einzug in die Play-offs der besten sechs Teams gekrönt. Und um ein Haar hätten der kecke Aufsteiger in Sachsen-Anhalt sogar ein drittes Match erzwungen. Denn im Gegensatz zur 2:7-Heimschlappe im ersten Spiel schlugen sie in Wernigerode nach klarem Rückstand mutig zurück. In der 23. Minute mit 1:5 ins Hintertreffen geraten, legte der Außenseiter eine tolle Aufholjagd hin und verkürzte durch Tore von Nils Hofferbert, Simon Lange und Essek Svåren noch auf 4:5 (60.).