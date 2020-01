Floorball : DJK bringt Rekordmeister ins Schwitzen

Goalgetter Nils Hofferbert traf in Weißenfels zweimal für die DJK Holzbüttgen und bereitete einen weiteren Treffer vor. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst In Weißenfels liegt der Floorball-Erstligist bis 19 Sekunden vor Schluss vorne und verliert erst in der Verlängerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Das ist sie also doch, die erste Niederlage für die DJK Holzbüttgen in der Floorball-Bundesliga nach zuvor sechs jeweils mit Punkten bedachten Auftritten in Folge. Und irgendwie auch wieder nicht, denn im Duell mit Tabellenführer UHC Sparkasse Weißenfels hieß es nach drei Dritteln 8:8-Unentschieden (0:1, 6:6, 2:1), womit die Gäste dem Rekordmeister aus Sachsen-Anhalt schon mal den ersten Punkt in dieser Saison abgeknöpft hatten. Erst in der Verlängerung sicherte sich Weißenfels mit dem Treffer von Jan Berbig den mit zwei Zählern belohnten Sieg.

Als Verlierer fühlten sich Kapitän Nils Hofferbert & Co. allerdings so gar nicht. Und zu Recht. Die sehr selbstbewusste Stimmung im Team brachte das Fazit von Verteidiger Jannik Heinen zum Ausdruck: „Ich bin alles in allem sehr zufrieden mit dem Spiel. Das war gut von uns. Wir haben einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich bin mir sicher, beim nächsten Mal ist der Sieg dann auf unserer Seite.“ Gesunder Optimismus, der sich aus dem Spielverlauf speiste, schließlich hatte die DJK das Match bis in die Schlussphase hinein bestimmt. Janos Brökers Treffer in der 15. Minute bescherte den Gästen die erste Führung, die bis ins zweite Drittel hielt. Dann gelang Niklas Laurila zwar der Ausgleich (22.), doch in den nächsten Minuten drehten die Schützlinge von Trainer Jesse „Jay“ Backman mächtig auf. Samu Pielilä (23.) und zweimal Nils Hofferbert (24./27.) brachten die Kaarster mit 4:1 in Front – und eröffneten damit einen furiosen Durchgang: Niklas Laurila, Jonas Hoffmann und Henry Backman schafften mit ihren Toren binnen vier Minuten den 4:4-Ausgleich (32.), die erneute durch Samu Pietilä erzielte Führung der DJK (33.) beantwortete Jonas Hoffmann nur 28 Sekunden später mit dem 5:5 (34.). Doch noch immer hatte der kecke Herausforderer nicht genug, zog durch Tore von Janos Bröker und Mark Jones auf 7:5 davon, ehe Matthias Siede dieses spektakuläre Drittel mit dem 6:7 (38.) beendete.

Info DJK spielt um den Einzug in das Pokal-Halbfinale Nächstes Pflichtspiel Am Samstag spielt die DJK Holzbüttgen im Viertelfinale des Deutschland-Pokals gegen den Ligarivalen VfL Red Hocks Kaufering um den Einzug ins Halbfinale. Anpfiff in der Sporthalle am Bruchweg in Holzbüttgen ist um 18 Uhr. Nächstes Bundesliga-Spiel Am 8. Februar (18 Uhr) sind die Red Devils Wernigerode zu Gast in der Kaarster Stadtparkhalle.

Der Schlussabschnitt war gerade 25 Sekunden alt, als Linus Joest (Tor-Premiere in der Bundesliga) mit dem 8:6 den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte. Der hielt bis 3:31 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Geschlagen war Weißenfels, seit vielen Jahren das Nonplusultra im deutschen Floorball, nämlich nicht. Henry Backman verkürzte auf 7:8 (37.); und als die Spieluhr bis auf 19 Sekunden heruntergelaufen war, schickte der Finne Niklas Laurila den mitreißenden Krimi mit dem 8:8 in den „Sudden Death“. Im Nachsitzen lief die DJK einige Mal gut an, erspielte sich Torchancen. Den Extra-Punkt sicherten sich durch den Treffer von Jan Berbig in der vierten Minute der Verlängerung allerdings die Hausherren. In der Tabelle bleiben die Kaarster auf Rang vier, vier Punkte hinter Chemnitz und Leipzig auf den Rängen zwei und drei sowie sechs Zähler vor dem Fünften TV Schriesheim.