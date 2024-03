DM-Play-offs im Floorball Für die DJK Holzbüttgen ist die Saison schon zu Ende

Nach dem Titelgewinn 2022 und Platz drei im Vorjahr ist das Thema Deutsche Meisterschaft für die Floorballer der DJK Holzbüttgen in dieser Saison bereits im Viertelfinale durch. Nach der 3:6-Pleite vor Wochenfrist in heimischer Halle zwangen die Schützlinge von Trainer Joel Heine die Floor Fighters Chemnitz mit ihrem 10:6-Erfolg in der mit fast 500 Zuschauern gefüllten Schlossteichhalle zwar in das alles entscheidende dritte Spiel. Das jedoch ging am Tag darauf trotz starken Auftritts wieder mit 5:6 verloren. „Damit haben wir eine extrem bittere Pille zu schlucken“, resümierte Kapitän Dennis Schiffer: „Auszuscheiden nach der womöglich besten Trainingswoche und Spieltagsleistung der Saison, fühlt sich irgendwie unfair an.“ Aber nach einer „extrem unsteten und personell herausfordernden Saison sowie vier Niederlage aus fünf Spielen gegen Chemnitz“ kam er zu dem Schluss, „dass Leistungssport am Ende doch gerecht ist.“ Genauso sah das auch sein Coach: „Ich bin extrem stolz auf mein Team. Vielleicht hätten wir mehr verdient gehabt, aber am Ende zählen die Siege – und da hat Chemnitz einen mehr als wir.“