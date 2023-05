Floorball-Bundesliga Ein ganz besonderes Spiel für Holzbüttgen

Ja klar, die Enttäuschung über den nach fünf engen Spielen gegen Weißenfels nur knapp verpassten Einzug in die an diesem Wochenende beginnende Endspielserie um die Deutsche Meisterschaft sitzt bei den Floorballer der DJK Holzbüttgen noch tief. Trotzdem hat das Match um Rang drei am Samstag in der Stadtparkhalle (13 Uhr) bei freiem Eintritt gegen die Berlin Rockets seinen Wert. Zum einen will der noch amtierende Champion seinem treuen Publikum vor der langen Sommerpause noch einmal einen ansprechenden Mix aus Einsatz, Willen, Leidenschaft, Abschlussfreude und Kreativität zeigen. Passend dazu treten die Hausherren mit voller Kapelle an, was auch deshalb von Vorteil ist, weil die in ihrer Halbfinalserie an Leipzig gescheiterten Berliner sicher das Überraschungsteam dieser Spielzeit sind und im Finnen Janne Makkonen den von der Liga zum wertvollsten Spieler (MVP) der vergangenen Saison gekürten Akteur beschäftigen. Zum anderen verabschiedet sich Trainer Niko Ollilainen nach einem Jahr aus Kaarst, ebenfalls auf gepackten Koffern sitzen seine finnischen Landsleute Wilhelm Kylymies und Petri Hiltunen. Ade sagt auch Christian Dohle, der in seiner mehr als zehnjährigen Dienstzeit für die DJK Legendenstatus erreicht hat.