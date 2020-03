Floorball : Floorballer müssen sich in Geduld üben

Kaarst Die Verantwortlichen beim Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen müssen sich in Geduld üben. Unklar ist, ob das für den 21./22. März angesetzte Final4-Tunier um den Deutschland-Pokal in Berlin stattfindet, da der Senat am Mittwoch alle Veranstaltungen ab 1000 Personen bis Ende Ostern untersagt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken