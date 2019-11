Floorball : Holzbüttgener Floorballer erreichen das Achtelfinale

Die DJK-Floorballer freuen sich über den Pokalsieg. Foto: Andreas Klüppelberg/Andreas Klueppelberg

Holzbüttgen Wenn auch zu Beginn etwas zähflüssig, so am Ende doch souverän entledigten sich die Floorballer der DJK Holzbüttgen ihrer Aufgabe in der dritten Runde des Deutschland-Pokals: Dank eines 7:3-Sieges bei Regionalligist TSG Füchse Quedlinburg hat der Bundesligist damit das Achtelfinale erreicht.

Der Gegner steht bereits fest: Voraussichtlich am 21. Dezember (18 Uhr) stellt sich Zweitligist SC DHfK Leipzig in der Kaarster Stadtparkhalle vor.