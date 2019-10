Floorball : DJK sieht Kaufering als Sprungbrett

Hoch hinaus: Niklas Stammen (l.) will in Kaufering mit der DJK Holzbüttgen den zweiten Saisonsieg einfahren. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Die Kaarster haben die Play-offs nicht aus dem Blick verloren.

Wenn der Ball am Samstag ab 18 Uhr im Sportzentrum Kaufering rollt, stehen die Rückkehrer von der Nationalmannschaft wieder für die DJK auf der Platte. Und das ist auch gut so, wenn man den Saisonstart betrachtet. Nur drei Punkte stehen nach den ersten vier Spielen auf der Habenseite. Nur der kommende Gegner Kaufering legte einen noch schlechteren Saisonstart hin. „Das ist ein wichtiges Match. Wir wollen selbstbewusst auftreten und gegen den direkten Konkurrenten gewinnen“, sagen die Trainer Jesse Backman und Daniel Joest. Denn eigentlich hegt die DJK Holzbüttgen ganz andere Ambitionen. „Die Zeichen stehen für uns immer auf Sieg. Wir wollen unsere Qualität nun auch auf dem Feld zeigen“, gibt sich Youngster Niklas Stammen selbstbewusst. Mit einem zweiten Sieg, so verkündet es die DJK in einer Pressemitteilung, könne man wieder ein Schritt Richtung Play-offs gehen.