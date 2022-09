Floorball-Bundesliga : Holzbüttgener trotz perketem Start nicht zufrieden

DJK-Kapitän Dennis Schiffer spricht zu den Fans. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Der amtierende Meister aus Holzbüttgen trifft zunächst zu Hause auf Wernigerode und reist dann nach Schenefeld. Der bisherige Saisonverlauf spricht in beiden Partien klar für die DJK.

Nach dem perfekten Start in die neue Saison der Floorball-Bundesliga geht’s für den amtierenden Meister DJK Holzbüttgen mit einem Doppelspieltag weiter. Am Samstag (18 Uhr) steht zunächst ein weiteres Heimspiel der DJK an, es geht gegen die Red Devils Wernigerod. Tags darauf (16 Uhr) reisen die Holzbüttgener zum Match bei BW Schenefeld.

Mit dem klaren Heimsieg gegen Rekordmeister UHC Weißenfels setzte die DJK Holzbüttgen am vergangenen Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen. Die Gastgeber sollten also vor Selbstvertrauen strotzen, während die Red Devils Wernigerode arg gebeutelt anreisen. Sie stehen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die Red Devils unterlagen Weißenfels am ersten Spieltag 3:10 und verloren auch ihr zweites Saisonspiel mit 9:13 gegen die Floor Fighters aus Chemnitz. Am Sonntag steht dann das Spiel gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld auf dem Programm, das auch noch ohne Sieg dasteht. Sie verloren ihr erste Saisonspiel 3:8 gegen Bonn. Am zweiten Spieltag unterlagen sie Dresden 6:7 nach Verlängerung. Somit konnte sich Blau-Weiß 96 immerhin den ersten Punkt in der neuen Saison sichern.