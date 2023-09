Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen verliert zum Saisonauftakt

Dabei hatte Leo Häffner bereits in der 6. Minute ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, indem er die Gastgeber 1:0 in Führung brachte. Die Antwort aus Dresden ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 12. Spielminute glichen sie aus. Der zweite Spielabschnitt war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Spielwitz. Nachdem die Igels in der 29. Minute die Führung übernommen hatten, konnten die Grünweißen durch ihren schwedischen Neuzugang Pontus Bylund in der 40. Minute wieder ausgleichen. Das letzte Drittel erwies sich als Wechselbad der Gefühle. Durch zwei Zwei-Minuten-Strafen gegen die DJK Holzbüttgen wegen Stockschlagens und einer kontrovers diskutierten Spielverzögerung fanden sich die Holzbüttgener in doppelter Unterzahl wieder. Diese Gelegenheit nutzten die Dresdner und erzielten in der 49. Minute den Führungstreffer, bevor sie in der 52. Minute auf 4:2 erhöhten. Darauf fand die DJK Holzbüttgen trotz großer Anstrengungen keine Antwort mehr. „Das ist natürlich nicht der Saisonauftakt, den wir uns gewünscht haben. Jetzt werden wir die Fehler analysieren und uns auf die kommenden Spiele vorbereiten“, meinte DJK-Spieler Maximilian Groß.