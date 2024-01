Floorball U17-Winter-Trophy führt Toptalente nach Büttgen

Die auch als Sichtung für die deutschen Jugend-Nationalmannschaften ausgeschriebene Talentschau ist das wichtigste Turnier im Nachwuchsleistungsbereich in Deutschland. Auf dem Weg zum endgültigen Kader für die von Floorball Deutschland mit Unterstützung der im Dezember 2022 zum Landesleistungsstützpunkt ernannten Floorballabteilung der DJK Holzbüttgen veranstalteten Winter-Trophy hatten in Bonn, Paderborn und Kaarst insgesamt fünf Sichtungseinheiten stattgefunden – die letzte am 9. Dezember schon in der Dreifachturnhalle am Risgeskirchweg. Dabei ging es unter anderem um Spieltaktiken und Positionierungen für Angriff und Verteidigung sowie das richtige Verhalten bei Über- und Unterzahl.