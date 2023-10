Floorball-Bundesliga Mir viel Körpereinsatz zum Erfolg gegen die Floor Fighters

Da passt es gut, dass es für die Kaarster am Samstag ab 16 Uhr in der Schlossteichhalle eben gegen diese Sachsen geht. Die Floor Fighters sind allerdings ebenfalls gut drauf, schlossen den Doppelspieltag am vergangenen Wochenende mit Siegen über den Vizemeister MFBC Leipzig (8:6) und die so gut aus den Startlöchern gekommenen Berlin Rockets (6:2) ab. Für den Erfolg steht vor allem der im Winter aus Leipzig nach Chemnitz gewechselte Finne Olli Vikman. Der Stürmer führt mit elf Toren und neun Vorlagen die Scorerliste der Bundesliga an. Unter der Top 10 in diesem Katalog taucht als Zehner mit bislang fünf Treffern und acht Assists auch Niilo Klytseroff von der DJK auf.