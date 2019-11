Floorball : Floorball: Holzbüttgen muss im Pokal nach Quedlinburg

Holzbüttgen Bisher war der Deutsche Floorball-Pokal für die DJK Holzbüttgen ein Zuschussgeschäft: In der ersten Runde hatte der Bundesligist Freilos, in der zweiten stand die weite Reise nach Landsberg auf dem Programm.

Nach dem 26:1-Sieg über die dortigen Black Lions ist die Aufgabe in Runde drei auch nicht gerade ein Spiel „um die Ecke“: Die DJK tritt am Samstag ab 18 Uhr bei den TSG Füchsen in der Bodelandhalle in Quedlinburg an.