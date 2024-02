Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen mischt die Liga-Elite der Bundesliga auf

Närrisches Glück oder brutale Qualität – Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen hat seine Einsätze an Karneval (fast) mit der Maximalausbeute abgeschlossen. Die in der Verlängerung eingebrachten Siege über die Topklubs ETV Piranhhas Hamburg (4:3) und den UHC Sparkasse Weißenfels (5:4) brachte den Jungs von Trainer Joel Heine nicht nur bereits vor dem abschließenden Punktspiel am Samstag (18 Uhr) in heimischer Stadtparkhalle gegen die Floor Fighters Chemnitz das Play-off-Ticket, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen. Das bestätigte Nationalspieler Nils Hofferbert mit seinem Fazit: „Wir wissen jetzt, dass wir in dieser Liga jede Mannschaft schlagen können. Und das fühlt sich gut an. Wenn wir dieses Gefühl mitnehmen, kann das noch eine sehr gute Saison für uns werden.“