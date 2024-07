Floorball DJK Holzbüttgen feiert die Vizemeisterschaft wie den Titel

Da wächst womöglich etwas Großes heran bei der DJK Holzbüttgen. Die U15-Juniorinnen trumpften bei der im thüringischen Jena ausgetragenen Endrunde der Deutschen Meisterschaft im Floorball als Vizemeisterinnen so famos auf, dass das Trainertrio Peter Hahnen, Regina Safenreider und Pia Saurbier in den höchsten Tönen von seinen Mädchen schwärmte: „Wenn dieses verschworene Team so weitermacht, werden wir noch viel Freude an seinen Leistungen haben.“