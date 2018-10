Floorball: DJK Holzbüttgen feiert den ersten Sieg

Holzbüttgen Der Neuling schlägt BAT Berlin mit 3:2

Es ist vollbracht: 16 Sekunden vor Schluss machte Daniel Gayk mit seinem Treffer zum 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) über BAT Berlin den ersten Sieg der DJK Holzbüttgen in der Floorball-Bundesliga perfekt. Dabei waren die in dieser Saison stark am Erreichen der Play-offs interessierten Gäste erstmals mit dem Flieger angereist. Die der Bequemlichkeit, aber auch dem kleinen Geldbeutel geschuldete Maßnahme trug aber keine Früchte, denn im ersten Drittel blieben die Jungs von der Spree torlos. Im Gegensatz zum Schlusslicht, das durch den von Mark Jones in Position gebrachten Ilari Suuronen in der achten Minute in Führung ging. Erst in Überzahl (Zeitstrafe für Dennis Schiffer) glich Ismael Hallbäck aus (33.), in der 48. Minute bestrafte Janik Pfeiffer einen Wechselfehler der DJK mit dem Treffer zum 2:1 für Berlin. Doch die DJK verzagte nicht: Dennis Schiffer gelang der Ausgleich (58.), und kurz vor Schluss legte er Daniel Gayk auch das stürmisch gefeierte Siegtor auf.