Floorball : DJK Holzbüttgen eröffnet das Jahr beim Tabellenführer

Kaarst Weißenfels ist mit blütenweißer Weste das Maß der Dinge in der Bundesliga.

Das Verlieren fast verlernt haben die Floorballer der DJK Holzbüttgen. Seit der 8:10-Niederlage am 28. September in Wernigerode sind die Jungs von Trainer Jesse „Jay“ Backman ungeschlagen, gewannen in der Bundesliga bis zum Jahreswechsel fünf Partien und teilten sich mit Leipzig nach dem 10:10 in der Verlängerung die Punkte. Hält die feine Serie auch am Samstagabend (18 Uhr) im Match beim Spitzenreiter UHC Sparkasse Weißenfels, könnten die Kaarster zum ersten Mal seit dem Aufstieg ins Oberhaus 2018 sogar die Top Drei entern.

Allerdings ist der Abonnementmeister aus Sachsen-Anhalt in dieser Spielzeit mal wieder das Maß der Dinge: In der Liga haben die Schützlinge von Coach Ilkka Kittilä alle zehn Partien gewonnen, darunter der deutliche 11:5-Erfolg am zweiten Spieltag in Kaarst. Nur im Deutschland-Pokal gab es kurz vor Weihnachten eine 4:5-Pleite nach Verlängerung beim Meister MFBC Leipzig. Darum mahnt DJK-Verteidiger Jannik Heinen: „Im Spiel gegen Weißenfels darf man sich keine Sekunde ausruhen, sonst wird man direkt bestraft.“ Die tadellosen Auftritte im Punktspielbetrieb überraschten im Übrigen selbst die Gäste, hatten sie ihre Mannschaft unter dem neuen Trainer zu Saisonbeginn doch deutlich verjüngt. Der erst 17-Jährige Bennet Espen Schött hatte beim Sieg in Kaarst seine Feuertaufe erhalten - und sie mit Bravour gemeistert. Auch die gerade mal 15-jährigen Max Gäbler und Heinrich Gladigau dürfen schon regelmäßig im Oberhaus ran, denn Kittilä, der in Weißenfels zusätzlich den U17-Nachwuchs betreut, setzt in jedem Spiel drei seiner Talente ein. Zwar musste der UHC im Sommer in Anssi Soini, Sami Ärlig, Pascal Schlevoigt und Johannes Tauchlitz wichtige Akteure ziehen lassen, doch dafür kamen unter anderem die Finnen Niklas Laurila und Valtteri Pajunen. Nicht vergessen haben die Kaarster freilich das Hinspiel: Nach der erst in der Schlussphase besiegelten Heimniederlage belegten sie nämlich mit null Punkten den letzten Tabellenplatz. Seither ist der DJK viel Gutes widerfahren, was Heinen zuversichtlich ins Duell gehen lässt: „Einfach wird es sicher nicht, aber dafür ist man gegen ein so starkes Team stets topmotiviert. Wir freuen uns auf Weißenfels.“