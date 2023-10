Floorball-Bundesliga Derby gegen Bonn sorgt für prächtige Stimmung in Kaarst

Mühsam ernährt sich das Eichhörchen. Obwohl die Floorballer der DJK Holzbüttgen nach dem mit drei Niederlagen in Folge verpatzten Start in die Bundesliga-Saison zuletzt fleißig gepunktet haben, kommen sie nicht so recht vom Fleck. Platz neun ist nicht unbedingt das, was den Deutschen Meister von 2022 zufriedenstellt. Doch sind die Schützlinge von Trainer Joel Heine inzwischen immerhin wieder in einer Position, die es ihnen erlaubt, die obere Tabellenhälfte anzugreifen. Bis zu den Berlin Rockets auf Rang vier sind es nur vier Punkte, ja selbst die SSF Dragons Bonn auf dem dritten Platz sind lediglich fünf Zähler entfernt.