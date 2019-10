Floorball : DJK feiert in Oberbayern eine Premiere

Kaarst Dem Floorball-Bundesligisten aus Holzbüttgen gelingt der erste Sieg über die Red Hocks Kaufering.

Eigentlich war es nur ein Pflichtsieg auf dem Weg in die anvisierten Play-offs, doch der 13:5-Erfolg (2:1, 5:2, 6:2) beim damit weiterhin punktlosen Schlusslicht VfL Red Hocks Kaufering hatte für den Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen trotzdem besondere Bedeutung: Bislang war Nils Hofferbert & Co. noch nie ein „Dreier“ gegen das junge Team aus Oberbayern gelungen.

Und das erst Drittel verlief fast erwartungsgemäß zäh. Die konterstarken Gastgeber gingen durch einen Treffer von Moritz Leonhardt (14. Minute) sogar in Führung. Tore der jeweils von Nils Hofferbert eingesetzten Maximilian Spöhle und Dennis Schiffer brachten die DJK aber zurück in die Spur. Zwar blieben die Hocks auch im zweiten Abschnitt zunächst dran, verkürzten nach Maximilian Spöhles Stich zum 3:1 durch Moritz Leonhardt auf 2:3, doch dann übernahm Holzbüttgen endgültig das Kommando: Niklas Bröker, Torben Kleinhans (2) und Mark Jones erhöhten auf 7:2, ehe Lukas Wexenberger das Ergebnis für Kaufering mit dem 3:7 wieder etwas freundlicher gestaltete. Und die sympathischen Bayern gaben trotz ihrer aussichtslosen Lage nicht auf, gerieten durch Treffer von Torben Kleinhans, Jannik Heinen, Christian Stange und Mark Jones indes mit 3:11 ins Hintertreffen. Marco Tobisch (4:11) und Tobias Hutter (5:13) betrieben immerhin noch ein bisschen Ergebniskosmetik, für die DJK trafen in der Schlussphase Janos Bröker und Mark Jones.

Mit dem zweiten Sieg im fünften Saisonspiel verbesserten sich die Kaarster in der Tabelle auf den zur Teilnahme an den Play-offs berechtigenden sechsten Platz. Allerdings hat es das nächste Spiel in sich: Am Sonntag (12.30 Uhr) geht es in heimischer Stadtparkhalle gegen den Deutschen Meister MFBC Leipzig, aktuell mit einer Bilanz von 4:1-Siegen auf Rang drei.