Floorball : Erleichterung bei den Floorballern

Holzbüttgen Im Bundesliga-Lokalduell gegen Bonn gelingt Holzbüttgen der erste Saisonsieg.

Bis zum vierten Spieltag hat die DJK Holzbüttgen warten müssen, ehe sie in ihrem zweiten Jahr in der Floorball-Bundesliga den ersten Saisonsieg feiern konnte. Dass der ausgerechnet im überhaupt ersten NRW-Duell der Bundesliga-Geschichte mit den SSF Dragons aus Bonn gelang, setzte dem Doppel-Wochenende die Krone auf.

Ein Wochenende, das gar nicht gut begonnen hatte für den Vorjahres-Aufsteiger. Denn im Gastspiel bei den Red Devils Wernigerode lag die DJK schnell mit zwei Toren in Rückstand, den die Hausherren Anfang des zweiten Drittels auf 7:3 ausbauten. Doch die Holzbüttgener kämpften sich bis zehn Minuten vor Spielende auf 8:9 heran und drängten auf den Ausgleich. Dafür nahmen sie in der Schlussphase den Torhüter vom Feld und ersetzten ihn durch einen sechsten Feldspieler – ein Schuss, der nach hinten los ging, denn 31 Sekunden vor der Sirene traf Sebastian Mennigke zum 10:8-Endstand ins leere Tor der Gäste.

Viel Zeit, sich darüber zu grämen, hatten Nils Hofferbert und Co. nicht, denn nur 24 Stunden später wartete das Lokalduell mit den Dragons aus Bonn, das mehr als 200 Zuschauer in die Kaarster Stadtparkhalle lockte. Die sahen einen packenden Fight, in dem die Hausherren erneut in Rückstand gerieten (2:4 nach dem ersten Drittel). Doch diesmal starteten sie ihre Aufholjagd rechtzeitig und gewannen den zweiten Abschnitt mit 3:2. Es blieb weiter eng, drei Minuten vor Spielende hieß es 8:8, ehe Nils Hofferbert 30 Sekunden vor Schluss der erlösende Siegtreffer gelang.