Floorball : Die Serie im Pokal fortsetzen

Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen erwartet den SV DHfK Leipzig.

Die DJK Holzbüttgen ist gerade dabei, die deutsche Floorball-Szene aufzumischen. Der 10:7-Erfolg über die Piranhhas Hamburg vom vergangenen Sonntag war das siebte Bundesliga-Spiel in Folge, in dem die Kaarster ungeschlagen blieben. Sechs Siege und ein Unentschieden gegen MFBC Leipzig lautet die Bilanz, die letzte Niederlage datiert vom 28. September. Mit dieser Serie hat sich die DJK unter den vier Top-Mannschaften der Bundesliga-Tabelle etabliert, der Abstand zu den fünftplatzierten SSF Dragons Bonn beträgt schon sechs Punkte, der Rückstand auf den Tabellenzweiten MBFC Leipzig nur drei Zähler.

Verständlich, dass die Holzbüttgener das Jahr deshalb auch mit einem Sieg abschließen möchten. Gelegenheit bietet ihnen das Achtelfinale im Deutschland-Pokal, in dem sie am Samstag (18 Uhr) den SV DHfK Leipzig in der Kaarster Stadtparkhalle empfangen. Keine leichte Aufgabe, denn die Gäste führen die Tabelle der Zweiten Liga Süd/Ost mit sieben Siegen und nur einer Niederlage an.