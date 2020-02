Floorball : Floorballer der DJK Holzbüttgen sind außer Tritt geraten

Auch drei treffer von Samu Pietilä reichten der DJK Holzbüttgen nicht zum Sieg über die Red Hocks Kaufering. Foto: Klüppelberg. Foto: A. Klüppelberg

Holzbüttgen Selbst gegen den Bundesliga-Tabellenletzten Red Hocks Kaufering setzt es eine Niederlage. Am Samstag geht es zum Deutschen Meister nach Leipzig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Dass eine Serie irgendwann mal endet, ist normal. Dass die DJK Holzbüttgen in der Floorball-Bundesliga aber gleich eine neue startet – allerdings in die umgekehrte Richtung – eher nicht. Sieben Spiele in Folge hatten die Holzbüttgener nicht verloren – jetzt setzte es gleich drei Niederlagen hintereinander.

War die, noch dazu erst in der Verlängerung entschiedene, beim Tabellenführer UHC Weißenfels noch zu verschmerzen, waren es die beiden darauf folgenden definitiv nicht. Denn das 5:6 nach Verlängerung gegen die Red Devils Wernigerode und vor allem das ebenfalls mit 5:6 (nach regulärer Spielzeit) verlorene Heimspiel am Samstag gegen die Red Hocks Kaufering bringen die angestrebte Teilnahme an der Play-off-Runde in Gefahr. Schließlich hat der TV Schriesheim punktgleich zum Tabellenvierten aufgeschlossen, und die Piranhhas aus Hamburg sind auf Rang sechs auch nur noch fünf Zähler entfernt.

Und es droht weiteres Ungemach. Denn am Samstag (16 Uhr, Jahn-Sporthalle) sind die Kaarster beim MFBC Leipzig zu Gast – der ist amtierender Deutscher Meister und liegt in der aktuellen Tabelle auf Rang zwei.