Floorball : Floorball: Höhenflug der DJK Holzbüttgen jäh gestoppt

So hatten sich die Floorballer der DJK Holzbüttgen das vergangene Wochenende ganz bestimmt nicht gedacht: Erst beendet Bundesliga-Kellerkind Red Devils Wernigerode mit einem 6:5-Sieg nach Verlängerung in der Kaarster Stadtparkhalle den Höhenflug des Tabellenvierten, dann stoppt Sturmtief „Sabine“ das Vorhaben, es am nächsten Tag wieder gut zu machen – das für Sonntagnachmittag geplante Gastspiel bei den Dragons Bonn wurde abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Gegen Wernigerode wurden die Holzbüttgener vor 241 Zuschauern wie schon im mit 8:10 verlorenen Hinspiel kalt erwischt, lagen sie doch bereits nach 25 Sekunden im Hintertreffen. Das erste Drittel ging mit 1:3 verloren, im zweiten kamen die Gastgeber bis auf 3:4 heran. Und weil sie dank Treffern von Torben Kleinhans und Nils Bröker den Schlussabschnitt mit 2:1 für sich entschieden, retteten sie sich zumindest in die Verlängerung. Die war trotz spielerischer Überlegenheit und einem Chancenplus der DJK nach achteinhalb Minuten beendet, als Philipp Andersson für Wernigerode traf.