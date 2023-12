Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen steht ohne Topscorer und Trainer da

Setzt die DJK Holzbüttgen in der Floorball-Bundesliga ihren guten Lauf fort, könnte der Deutsche Meister von 2022 sogar Platz drei angreifen. An die dazu nötigen Siege am Samstag vor heimischem Publikum in der Stadtparkhalle (18 Uhr) gegen die Berlin Rockets und am Sonntag beim MFBC Leipzig (16 Uhr) denkt im und rund ums Team im Moment freilich niemand. Alle sind mit ihren Gedanken beim Unglücksraben Niklas Stammen. Beim mit 8:6 gewonnenen Match vor einer Wochen in Dresden war der Stürmer, der zu den Topscorern der Liga zählt, im zweiten Drittel auf sein Knie gestürzt und danach zur Bank gehumpelt. Inzwischen liegt das Ergebnis der Untersuchung vor: Stammen hat sich das Kreuzband gerissen und wird seiner Mannschaft nach der anstehenden Operation monatelang fehlen.