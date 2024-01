Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen reißt zum Neustart viele Kilometer ab

Am Samstag geht es von Kaarst aus über rund 300 Kilometer zunächst an die Badische Bergstraße, wo um 16 Uhr das Match beim TV Schriesheim angepfiffen wird. Für einen aromatischen Riesling nach dem Spiel bleibt indes keine Zeit, denn schon am nächsten Tag steht die nächste Partie auf dem Spielplan: Ebenfalls um 16 Uhr stellt sich in der Sporthalle Hoheluft am Lokstedter Steindamm der ETV Piranhhas Hamburg zum Duell. Bis in die Hansestadt sind es auch gut 430 Kilometer. Kein Vergnügen.