Floorball-Bundesliga Am Brocken im Harz wartet dicker Brocken auf Holzbüttgen

Doch Vorsicht! In Leevi Väänänen, Sami Mikkonen, Mikael Mähönen, Eemil Helin und Pepe Strömmer haben die Roten Teufel ihren Kader mit fünf finnischen Spielern kräftig aufgehübscht, denn „wir wollen in dieser Saison wieder in den Playoffs mitmischen“, sagt Vereinsmanager Mario Vordank. Anstrengungen, die DJK-Teammanager Alex Sagafe nur bestätigen. Er könne sich nicht erinnern, sagt er, „dass wir je ein einfaches Spiel gegen Wernigerode hatten. Gerade in ihrer eigenen Halle sind die Red Devils extrem kampfstark und willig, nicht zuletzt beflügelt durch das laute Publikum.“ Darum fordert er: „Wir müssen von Anfang an voll da sein und ihnen mit gezielten Nadelstichen wehtun, sonst kann es hinten raus sehr unangenehm werden.“ Allerdings müssten die Grün-Weißen auf den coronaerkrankten Stürmer Lasse Vallema und auf Topcenter Janos Bröker verzichten, dafür sind Flügelspieler Mark Jones und Kapitän Dennis Schiffer nach langer Krankheitspause wieder dabei. An der Zielsetzung lässt Sagafe keinen Zweifel: „Wir wollen mit drei Punkten wieder nach Hause fahren.“