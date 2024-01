2. Handball-Bundesliga Flohr geht, Dormagen braucht einen neuen Trainer

„In den letzten Wochen habe ich einige Angebote abgelehnt, da sich die wirtschaftliche und strukturelle Situation des TSV sehr gut entwickelt hat. Das Traineramt in Balingen ist jedoch für mich persönlich, sportlich und familiär etwas ganz Besonderes und somit der richtige Schritt. Ich möchte mich schon jetzt bei allen bedanken, die mich und meine Familie hier in der gesamten Zeit unterstützt haben und dies auch weiterhin tun. Mein besonderer Dank gilt natürlich meinem Trainerteam und meiner Mannschaft. Wir werden uns in der Rückrunde nochmal verbessern und die Saison erfolgreich beenden!“, wird Flohr in einer Pressemitteilung des TSV zitiert.