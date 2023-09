Fußball Fleißiger Flügelflitzer aus Weißenberg in Topform

„Wir haben den Gegner über 90 Minuten dominiert und hochverdient gewonnen. Nun wissen wir, worauf es ankommt“, erklärt Brune. Seit der Saison 2022/23 ist der 29-Jährige für die Nordstädter am Ball und hat sich seitdem zu einem der Schlüsselspieler unter Trainer Dirk Schneider gemausert, der zur gleichen Zeit die Herrenmannschaft der SVG übernahm. Die Wege von Schneider und Brune kreuzten sich erstmals bei der SG Kaarst: „Ich habe dort unter Dirk knapp vier Jahre gespielt und meine ersten Herrenspielzeiten absolviert“, sagt Brune. Bis zur Wiedervereinigung des Duos blieben die beiden stets in Kontakt. Im vergangenen Jahr entschied sich Brune, damals noch in Diensten des Landesligisten Holzheimer SG, beim aus beruflichen Gründen kürzer zu treten. Über einen Arbeitskollegen kam der Garten- und Landschaftsbauer wieder mit Schneider ins Gespräch, schließlich lotste der Coach seinen Schützling erfolgreich in die Nordstadt. Seitdem läuft’s, Brune ist Kapitän und hatte in der vergangenen Saison mit 16 Treffern und zwölf Vorlagen großen Anteil am souveränen Durchmarsch in die Bezirksliga. „Dennis bringt sich als Mensch super ins Team ein und hat immer den Anspruch, zu gewinnen. Ihn zeichnen seine große Schnelligkeit sowie seinen Fleiß auf dem Platz aus“, sagt Schneider.