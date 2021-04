Fit daheim : Mit dem 90/90-Sitz etwas Gutes für die Hüfte tun

Neuss Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

„Langes Sitzen und keine Bewegung kann zu einer Beweglichkeitseinbuße in der Hüfte führen. Eine schöne Übung, um diese wieder herzustellen ist die Hüftdehnung im 90/90-Sitz. Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie beide Beine in einem rechten Winkel an. Positionieren Sie Ihre Hände vor dem Schienbein. Strecken sie den Rücken lang und lehnen sich dann über ihr Schienbein. Halten sie diese Position für fünf Atemzüge und wechseln sie danach die Seite.“