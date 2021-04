Fit daheim : Mit der Sumo-Kniebeuge von den Kleinkindern lernen

Neuss Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

„Sie ist die fundamentalste aller Kniebeuge-Varianten. Schauen wir uns nämlich Kleinkinder an, welche gerade laufen lernen, starten sie die Kniebeuge von unten aus dem Krabbeln raus und nicht wie wir Erwachsenen aus dem bereits aufrechten Stand. Durch diese kindliche Position können wir unserem Gehirn helfen, wieder eine schmerzfreie und korrekte Kniebeuge zu erlernen. Starten Sie im Stand und greifen sie so gut sie können mit gestreckten Beinen Ihren großen Zeh. Halten sie die Fersen auf dem Boden und setzen sie sich nach unten in die Hocke. Strecken sie danach beide Arme gestreckt zur Decke und stehen sie wieder auf. Wiederholen sie diese Abfolge für fünf- bis zehnmal.