Fit daheim mit NGZ Und TG Neuss : Gesäßmuskel stärken gegen Rückenschmerzen

Neuss Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

Wenn es darum geht, dem vielen Sitzen eine effektive Übung entgegen zu setzen, kommt schnell der sogenannte „Hip Lift“ ins Spiel. Denn wer sich lange auf Stühlen aufhält, bei dem sollten die eingeschlafenen Gesäßmuskeln regelmäßig trainiert werden. Der Gluteus Maximus ist nämlich in Bezug auf die Hüftstabilität und somit im Kampf gegen Rückenschmerzen ein Schlüsselmuskel. Der „Hip Lift“ ist eine super Übung, um ihn in Bewegung zu bringen. Diese Übung steigert die Hüftbeweglichkeit und lockert den oberen Rücken sehr gut. Florian Kock, Personaltrainer und Fitness-Coach der TG Neuss, erklärt, wie es geht: „Leg dich auch den Rücken und stell deine Füße hüftbreit nah am Po auf. Versuche, mit deinen Fingerspitzen die Decke zu berühren und drücke deine Fersen feste in den Boden. Dadurch hebst du deine Hüfte vom Boden ab. Gehe nur so hoch, wie du von deinen Knien bis zum Kopf eine lange Linie halten kannst. Senke danach langsam wieder die Hüfte zum Boden ab und wiederhole diese Abfolge für zehn- bis 15-mal. Um die Übung schwerer zu machen, kannst du dir auch einen mit Büchern gefüllten Rucksack auf die Hüfte legen. Diesen dann natürlich gut festhalten.“