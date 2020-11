Fit daheim : Rückentraining für „Supermänner“

Neuss Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

„Die Übung „Superman/Superwoman“ ist eine meiner Lieblingsübungen aus dem Rückentraining. Sie stärkt die gesamten Rumpfmuskulatur, den Rücken und verbessert die Körperspannung. Für diese Variante oder den Einstieg kommt man in den Vierfüßerstand und richtet zunächst die Hände unter den Schultern und die Knie unter dem Becken aus. Der Bauchnabel sollte leicht nach innen und oben eingezogen werden um die gesamte Rumpfmuskulatur zu aktiveren. Die Taille zieht sich eng zusammen und es entsteht ein Muskelkorsett, welches die Wirbelsäule stützt und in ihrer Ausrichtung hält. Der Nacken sollte lang sein und der Blick und die Nasenspitze zeigen zum Boden. Das Steißbein ist ein ganz kleines Bisschen eingerollt, so dass das Schambein und der Bauchnabel sich annähern.