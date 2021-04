Fit Daheim : Diese Übung macht binnen Sekunden wieder beweglich

Neuss Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen Corona könne die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

(NGZ) „Sie verbessern ihre Beweglichkeit innerhalb von Sekunden“, verspricht Fitnesstrainer Florian Kock. „Alles was sie dafür brauchen, ist ein Tennisball. Wer mit gestreckten Beinen seine Zehen nicht mehr berühren kann, ist in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Was hilft, ist die Fußsohle mit leichtem Druck auf einem Tennisball auszurollen. Dafür stellen Sie sich einfach auf einen Tennisball halten sich eventuell an einer Wand oder Stuhl fest und rollen dann vom Fußballen bis zur Ferse über den Ball. Täglich dreimal 30 bis 60 Sekunden hilft bereits, Ihre Beweglichkeit zu verbessern. Machen Sie am besten einen Vorher-Nachher-Vergleich.“