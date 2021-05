Fit Daheim : Optimal aufgewärmt ins Workout

Neuss Die „Handwalks“ stimmen effektiv auf fast alle Trainingseinheiten ein.

„Handwalks“, erklärt Florian Kock, langjähriger Personalcoach und Fitnesstrainer der TG Neuss, „stärken nicht nur den Rumpf und Schultern, sondern sind auch eine super Übung, um sich aufzuwärmen. Ich setzte die Handwalks sehr häufig und sehr gerne in fast allen meinen Erwärmungen ein.“ Und so funktioniert das effektive Workout: „Starten sie im Stehen. Versuchen Sie danach so gut es geht mit gestreckten Beinen, Ihren großen Zeh zu berühren. Danach machen Sie mit den Händen kleine kontrollierte Schritte nach vorne bis Sie in der Anfangsposition einer Liegestütze sind. Halten Sie diese Position kurz und wandern Sie danach wieder zurück zu den Füßen. Fünf bis zehn Wiederholungen sind für das Warm-Up gut geeignet.“