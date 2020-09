Leichtathletik : Laufstimmung steht im Vordergrund

So voll wie in den vergangenen Jahren wird es am Montag und Dienstag vor der Neusser Eissporthalle definitiv nicht werden. Trotz Corona verspricht Veranstalter Simon Kohler aber zwei stimmungsvolle Laufabende. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Auch Seriensieger Nikko Johnstone hat sich angesagt und läuft für einen guten Zweck.

Klar, 2000 Teilnehmer aus 120 Firmen in bis zu 20 Läufern starken Teams werden sich am Montag und Dienstag jeweils ab 17 Uhr wohl nicht auf die 1,2 Kilometer lange Runde um den Reuschenberger See machen, trotzdem ist Kohler weitestgehend um Normalität bemüht: „Wir bauen an beiden Tagen neben der Eissporthalle am Südpark wieder den Startbogen auf, sorgen außerdem für Musik und die richtige Laufstimmung.“ Darüber hinaus verspricht er schmunzelnd: „Auf die Läufer wartet nach ihren fünf Kilometern natürlich ein kühles Bier – nicht nur alkoholfrei ...“ Zwar gibt es keine Rennen mit Zeitnahme, trotzdem hat sich der unverwüstliche Nikki Johnstone angesagt. Der fünfmalige Sieger läuft an beiden Tagen für einen guten Zweck. Kohler: „Er will für viele Kilometer und damit für Spenden zugunsten der ‘Aktion Luftballon’, Förderverein der Kinderklinik im Neusser Lukaskrankenhaus, sorgen.“ Um den „Charity-Charakter“ der Veranstaltung zu unterstreichen, hat sich Kohler sogar die Marathonstrecke (42,2 Kilometer) aufs persönliche Tableau geschrieben. „Ich möchte damit nicht nur wieder an meine Vor-Corona-Form anknüpfen, sondern auch zeigen, dass ich im Lukaskrankenhaus im April erfolgreich an meinem Knie operiert worden bin.“