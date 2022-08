Floorball : Finnischer Trainer hat DJK Holzbüttgen übernommen

Kaarst Nach dem Weggang von Tim Hidskes geht die Bundesligamannschaft der DJK mit einen neuen Trainer in die Saison. Der Finne Niko Ollilainen hat in Holzbüttgen übernommen.

(sit) Gerade erst sind die Floorballer der DJK Holzbüttgen in die tatsächliche Vorbereitung auf die am 10. September mit dem Auswärtsspiel bei den Floor Fighters Chemnitz beginnende Bundesliga-Saison eingestiegen, schon steht der erste Härtetest an: Am Wochenende trifft der Deutsche Meister beim internationalen Turnier um den Sparkassen-Cup neben Gastgeber Red Devils Wernigerode auf Vizemeister UHC Weißenfels, MFBC Leipzig (Meister 2019) und TJ Sokol Královské Vinohrady aus der tschechischen Superliga. Für Niko Ollilainen ist es sogar der erste Einsatz als Trainer in Kaarst. Der Finne hat den in die Niederlande zurückgekehrten Tim Hidskes abgelöst – und dabei durchaus schon Eindruck gemacht: „Die ersten Trainingseinheiten waren sehr, sehr vielversprechend“, sagt Kapitän Dennis Schiffer. „Die Mischung stimmt: Klarheit, Professionalität und Humor – ich habe ein gutes Gefühl.“ Bundesliga-Vorstand Alex Sagafe mahnt jedoch zur Geduld: „Nico ist ein ruhiger Charakter, macht aber klare Ansagen. Dennoch wird das Team Zeit brauchen, die neue Spielphilosophie zu verinnerlichen.“

Der 32-Jährige ist zum ersten Mal in Deutschland tätig, war zuletzt noch als Spieler für SB Heinola, Josba Akatemia, Santa‘s United, RSB-Team und die Steelers im Einsatz. Als Chefcoach betreute er in Finnland Santa’s United und Josba Akatemia. Obwohl ihm nicht allzu viel Zeit zur Eingewöhnung blieb, ist er in Kaarst schon angekommen: „Der Start war wirklich unkompliziert. Die Stadt ist angenehm und die Leute sind sehr gastfreundlich. Das Training wird von Tag zu Tag besser und die Spieler zeigen eine gute Einstellung.“ Das ist auch nötig, denn in der Liga geht es für ihn und sein neues Team direkt in die Vollen: Nach dem Gastspiel in Chemnitz steht am 18. September in der Stadtparkhalle nämlich die Neuauflage des auf dem Weg zum Klassiker befindlichen Duells mit Weißenfels auf dem Programm. Ollilainen: „Ich verspreche, dass unsere Spiele unterhaltsam sein werden.“