Handball : TSV-Jugend nimmt neun Tore mit nach Rheinbach

Dormagen Mit einem Polster von neun Toren reist die C-Jugend des TSV Bayer Dormagen am Sonntag zum Rückspiel um die Westdeutsche Handball-Meisterschaft beim TV Rheinbach, das um 14 Uhr in der Sporthalle Rheinbach angepfiffen wird.

„Neun Tore sind im Handball keine Garantie, dass man am Ende den Platz als Sieger verlässt,“ sagt Trainer Peer Pütz mit Blick auf den 24:15-Sieg im Hinspiel, „deswegen werden wir erneut mit 110 Prozent spielen.“ Er will auch gar nicht erst versuchen, den Vorsprung zu verteidigen: „Wir wollen auch das Rückspiel für uns entscheiden.“ Im Punktspiel der Oberliga Mittelrhein gab es für die Dormagener an gleicher Stelle allerdings eine 26:33-Niederlage.