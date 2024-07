Tennis Festtage für den TC RW Grimlinghausen

Darüber hinaus nahm mit den Herren 55 eine weitere Mannschaft des TC RW Grimlinghausen am Spielbetrieb teil. In der vergangenen Saison noch im mittleren Tabellenbereich angesiedelt, belegte die Mannschaft in diesem Jahr mit drei Siegen und einer Niederlage den zweiten Tabellenplatz und steigt in die Bezirksklasse B auf.