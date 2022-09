Feldhockey : Viel Potenzial, aber ein bitterer Abgang 

Neuss Bei wieder nur noch zwei Absteigern in die Regionalliga sollte Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss nicht in Not geraten. Doch vor dem Saisonstart im Norden ist Trainer Matthias Gräber trotzdem angespannt. Außerdem gab es eine schlechte Nachricht.

Irgendwie ist es beim HTC SW Neuss vor der am Samstag (14 Uhr) mit der Partie beim Neuling Braunschweiger THC beginnenden Feldhockey-Spielzeit wie immer. Der vom Nach-Schützenfest-Blues geplagte Zweitligist blickt auf eine eher unzureichende Vorbereitung zurück, ist aber felsenfest davon überzeugt, das gesteckte Saisonziel erreichen zu können.



Die Neuen Der mit seiner Frau aus Kroatien nach Neuss übergesiedelte Ukrainer Vitali Shevchuk ist die erhoffte Verstärkung. „Er wird die 2. Liga aufwirbeln“, ist Trainer Matthias Gräber überzeugt. Den Kontakt zum fertig ausgebildeten Sportlehrer hatte HTC-Ikone Sebastian Draguhn Anfang des Jahres beim gemeinsamen Einsatz für den kroatischen Topklub HC Zelina beim in Alanya ausgespielten Hallen-Europapokal hergestellt. Gut möglich, dass aus diesem Team im Ukrainer Bohdan Kovalenko noch ein zweiter Akteur an die Jahnstraße wechselt. An diesem Turnier nahm auch Maximiliano „Max“ Valdes mit dem türkischen Meister Gaziantep Polisgücü teil. Der für die argentinische Hallen-Nationalmannschaft tätige Südamerika soll ebenfalls kommen, Gräber plant mit ihm für das erste Heimspiel am 17. September gegen den Klipper THC Hamburg. Er ist sich sicher: „Max wird uns definitiv weiterhelfen.“ Sein Kontrakt gilt auch für die Halle.



Die Rückkehrer Der zum Wintersemester 2021 nach Erfurt gezogene Marius Müller ist im Rahmen seines Medizinstudium für einige Monate zurück in Neuss und dort auch als Hockey-Fachkraft hochwillkommen. Gräber: „Ein absoluter Gewinn, eine Zweikampf-Maschine. Er passt super ins Team und hat richtig Bock!“ Noch im Laufe der Hinrunde rechnet der Coach zudem mit den Rekonvaleszenten Ben Dammer (Knie-OP), Thomas „Einstein“ Zilkens (Riss mehrerer Bänder im Fuß) und Paul Toll (Fingerbruch). Samir Khelil ist nach seinem Muskelfaserriss ebenfalls wieder fit.



Der überraschende Aussteiger Gräber ist ehrlich. Als ihm Routinier Ivo Otto kurz vor dem Ende der Wechselfrist eröffnete, dass er den HTC nach elf Jahren verlassen werde, „war das für mich wie ein Schlag in die Magengrube.“ Der so schnell nicht zu ersetzende Routinier wird zum zweiten Mal Vater und spielt darum nun für den Neuling Club Raffelberg, dessen Anlage am Kalkweg in Duisburg-Wedau er mit dem Fahrrad ganz entspannt in fünf Minuten erreichen kann. Der (traurige) Abschied des 33-Jährigen schon vor dieser Spielzeit trifft die Schwarz-Weißen komplett unvorbereitet.



Die Abgänge Neben Mario Stümpel, der seine Hockey-Karriere beendet hat, Tim Hagedorn (Hockey-Auszeit) und Moritz Simon (Studium in Maastricht) hat auch Gracjan Jarzynski die Mannschaft verlassen. Der talentierte Pole war zuletzt deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben und zeigte im Gegensatz zu seinen Landsleuten Bartosz Zaworski und Krystian Sudol auch kein Interesse, aktiv an seiner Integration mitzuwirken. Das findet Gräber ausgesprochen schade: „Er hätte eine Granate werden können.“



Das Saisonziel Trotz mal wieder gruseliger Vorbereitung, in deren Verlauf Schwarz-Weiß zu keinem Testspiel auch nur ansatzweise mit voller Kapelle antreten konnte, ist Gräber guter Dinge: „Wir haben wirklich eine gute Zweitliga-Mannschaft, mit der wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Unser Flaggschiff ist mit Finn LangHeinrich, Vitali Shevchuk und Jan Mausberg sicher das Mittelfeld. Wenn Ben Dammer und ,Einstein’ fit wären, hätte ich sogar gesagt, wir spielen um die Plätze zwei und drei mit. Aber dafür sind wir im Moment einfach noch nicht stabil genug.“



Die Favoriten Schon ein kurzer Blick auf den All-Star-Kader des Gladbacher HTC mit Dayaan und Mustaphaa Cassiem, Nic White (alle Südafrika), Lucas Wuts, Rob Peters (beide Niederlande), Wei Adams (Schottland), Rodrigo Costa (Portugal) und dem aus Düsseldorf zurückgekehrten Niklas Braun bringt Gräber zu dem Schluss: „Wenn die nicht aufsteigen, weiß ich auch nicht ...“ Akteure wie Jonathan Wilkinson stehen beim Großflottbeker THGC für die guten Kontakte zu den britischen Inseln, die auch aktuell starkes Personal an den Klub aus der Hansestadt abstellen.