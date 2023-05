Reitsport Feinster Dressursport auf Gut Altwahlscheid

Gleich zum Einstieg vermochte Lilly Marie Collin (RV Volkardey) die aufgrund der hohen Nennzahlen in zwei Abteilungen aufgeteilte Dressurprüfung Klasse M* für sich zu entscheiden. Mit Famous K FRH knackte sie die 70-Prozent-Marke (71,111%) und auch mit McQueen blieb sie nur knapp darunter (69,646). Dina Bardach (Förderkreis Dressur Neuss) wurde mit Dakota Zweite (68,434%). Romy Allard (Förderkreis Dressur Neuss) und Summer Rose OLD waren in der Dressurprüfung Klasse S* nicht zu schlagen. Mit 71,746 Prozent führten sie das Klassement vor Jacqueline Schurf (RC Heidgesberg-Mönchengladbach, 71,429) und Katharina Brünker (RSG Mottenkaul, 70,278) an. Für die Besten ging es weiter mit der Dressurprüfung Klasse S* St. Georg Special. Hier lieferte Brünker mit 70,610 Prozent das herausragende Ergebnis vor Schurf und Allard. Hausherrin Sarah Lena Tolles (Förderkreis Dressur Neuss) kam mit Sunlife auf Rang fünf.