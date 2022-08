Fußball : Fehlstart des 1. FC-Süd ist perfekt

Grevenbroich Trainer Jörg Gartz gewinnt mit dem TuS Grevenbroich zum Einstand 3:0 in Hackenbroich. Topspiel der Fußball-Kreisliga A zwischen SV Uedesheim und SV Rosellen endet torlos. Aufsteiger SVG Weißenberg fertigt den VfR Büttgen mit 9:0 ab.

TuS Hackenbroich – TuS Grevenbroich 0:3 (0:0). Jörg Gartz hat dagegen ein erfolgreiches Debüt als Trainer des TuS Grevenbroich gefeiert. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann viel mehr Fußball gespielt“, resümierte Gartz. Silas Ebel traf in der 56. Minute zur Führung, Sarangen Chandrakumar (85.) und Lars Faßbender (88.) legten nach. „Das war ein schöner Einstand“, so Gartz.

RW Elfgen – FC Zons 2:1 (0:1). Aufsteiger RW Elfgen hat den zweiten „Dreier“ im dritten Spiel eingefahren. Gegen Zons geriet Elfgen aber zunächst wieder einmal in Rückstand. Hussein Hammoud traf in der 18. Minute für Zons zur Führung. Ein Doppelschlag von Tim (55.) und Kai Ritter (60.) drehte die Partie aber schließlich zu Gunsten des Liga-Neulings. „Wir hatten schon in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen, haben in der zweiten Halbzeit dann nochmal mehr Druck gemacht“, so Elfgens Trainer Ralf Ritter, der sich mit der Punkteausbeute zufrieden zeigte. Zons kassiert im dritten Spiel die erste Niederlage. „Wir haben nicht das abgerufen, was wir können. Die Niederlage geht in Ordnung“, sagte der Zonser Coach Thomas Boldt. Große Sorgen bereitet ihm die Niederlage nicht: „Das wirft uns nicht zurück.“