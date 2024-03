2. Handball-Bundesliga Fehler sind auch in Dormagen das Privileg der Jugend

Und wie bei den Auftritten der Gislason-Schützlinge zeigte auch der Freitagabend: Ohne Torhüterleistung lässt sich kein Handballspiel gewinnen. Hätte Christian Ole Simonsen im ersten Durchgang auch nur annähernd so gehalten wie nach der Pause, als er mit neun Paraden über sich hinauswuchs, wäre trotz aller Unzulänglichkeiten vielleicht ein Punktgewinn möglich gewesen. Es gab noch weitere Lichtblicke an diesem Abend: Der immer stärker auftrumpfende Sören Steinhaus (9 Tore aus 11 Versuchen, was ihm die für einen Rückraumspieler traumhafte Quote von 82 Prozent einbrachte), die famose Leistung des vor drei Monaten gerade mal 18 Jahre alt gewordenen Felix Böckenholt, der von Linksaußen bei sieben Versuchen sieben Mal einnetzte. Und der nie erlahmende Kampfgeist in Wechselwirkung mit einer Halle, die so gut gefüllt war wie seit Jahren nicht mehr. Weshalb Matthias Flohr seinen Schützlingen auch „keinen Vorwurf“ machen wollte: „Wir haben nicht immer die richtigen Lösungen gefunden, aber das nehme ich auf meine Kappe.“ Das ehrt ihn, hilft aber im Abstiegskampf nicht weiter, in dem die Dormagener aus den neun verbleibenden Spielen mindestens noch drei Siege brauchen – allen Fehlern, die bekanntlich das Privileg der Jugend sind, zum Trotz.