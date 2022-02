TSV Bayer Dormagen : Fechterinnen ziehen beim Weltcup ins Viertelfinale ein

Marisa Kurzawa steht beim Ranglistenturnier in Mainz ganz oben auf dem Podest. Foto: TSV

Dormagen Marisa Kurzawa sicherte sich beim Ranglistenrurnier in Mainz den Sieg in der Altersklasse U17. Damen erreichen in Bulgarien die Top 8.

(sit) Marisa Kurzawa setzte beim Ranglistenturnier der Alterklasse U17 in Mainz mit ihrem Sieg ein fettes Ausrufezeichen. Jarl Kürbis wurde bei den Herren Fünfter und komplettierte damit das starke Ergebnis der Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen.

Kurzawa war fast mühelos in die Runde der besten Acht eingezogen, dort fegte sie Emilia Gubitz aus Nürnberg mit 15:2 von der Planche. Im Halbfinale räumte die Dormagenerin Anastasija Hirschfeld von der TSG Eislingen mit 15:10 aus dem Weg. Und auch im Finale war sie nicht zu stoppen und sicherte sich mit einem 15:11-Erfolg über Tiziana Nitschmann vom FC Würth Künzelsau den Turniersieg. Viel zum starken Gesamteindruck trugen mit ihren Leistungen auch Mia Weiland auf Rang zwölf, Cisanne Herbon auf dem 14. und Polina Kohl auf dem 15. Rang bei.

Bei den Herren hielt Jarl Kürbis die Fahne der Dormagener hoch. Er kam nach seiner 9:15-Niederlage im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Finn Buschmann aus Nürnberg auf den fünften Platz und sammelte damit wichtige Ranglistenpunkte. Kürbis darf sich weiterhin Hoffnungen aufs Ticket für die U17-EM machen. Im Einsatz waren auch die Damen der Aktiven-Klasse. Beim Weltcup im bulgarischen Plovdiv kehrte Larissa Eifler nach mehrwöchiger Verletzungspause in den Wettkampfbetrieb zurück und schaffte es gleich in die Runde der besten 32. Im ersten K.o.-Gefecht gegen Nisanur Erbil aus der Türkei behielt sie mit 15:11 die Oberhand. In der Runde der letzten 32 unterlag die Dormagenerin Evgenia Podpaskova aus Russland. Im Gesamtklassement landete sie auf Rang 21 und lag damit einen Platz hinter Julika Funke (FC Würth Künzelsau), die auch bei Dan Costache am Bundesstützpunkt in Dormagen trainiert.