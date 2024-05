Deutsche Meisterschaften Fechterinnen des TSV feiern Vierfachtriumph in Bielefeld

Bei den Deutschen Meisterschaften mit dem Säbel in den Altersklassen U13 und U17 stachen in der Bielefelder Seidensticker-Halle die Fechterinnen des TSV Bayer Dormagen mit einem Vierfachtriumph heraus. In der U17 sicherte sich Polina Kohl im Finale gegen ihre Vereinskameradin Mirja-Lena Haack den Titel. Mia Weiland und Cisanne Herbon holten Bronze. Ihre Vereinskollegin Luisa Rezi wurde Achte. Auch im Teamwettbewerb waren die vier Dormagenerinnen nicht zu schlagen. Sie setzten sich im Finale gegen den FR Nürnberg durch.