Säbelfechten Dormagener geht weiteren großen Schritt Richtung Paris

„Rein rechnerisch ist es bei den drei noch ausstehenden Weltcups natürlich noch möglich, dass er abgefangen wird. Aber nach der Leistung in Tunis ist er zu 90 bis 95 Prozent bei Olympia dabei“, erklärt Olaf Kawald, Fechtkoordinator des TSV Bayer Dormagen und Leiter des Bundesstützpunktes am Höhenberg. Für die Spiele 2021 in Tokio hatten die Säbelfechter vom Stützpunkt in Dormagen sich über die Mannschaft qualifiziert, doch weil es da aktuell nicht so gut aussieht, musste Szabo auch die Einzelwertung intensiv in den Blick nehmen. Dabei kommt es darauf an, einer der beiden besten Europäer in der Weltrangliste zu sein, nachdem die von den über die Mannschaften qualifizierten Athleten bereinigt worden ist. Matyas Szabo ist aktuell hinter dem Georgier Sandro Bazadze Europas Nummer zwei und hat sich einen riesigen Vorsprung gegenüber dem Rumänen Iulian Teodosiu erarbeitet.