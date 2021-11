Fechten : Raoul Bonah führt starkes Team an

Raoul Bonah führt starkes Team an

Dormagen Gelungener Wiedereinstieg für Säbelfechter des TSV beim Würth-Cup in Künzelsau. Matyas Szabo steigt erst nächste Woche in die Saison ein.

Obgleich es durch Raoul Bonah nur einen Sieg gab, kehrte der Säbelfechtnachwuchs des TSV Bayer Dormagen von seinem Auftritt beim als internationale Qualifikation gewerteten Turnier um den Würth-Cup in Künzelsau sehr zufrieden an den Höhenberg zurück, war es in der Altersklasse U20 doch der erste Wettkampf seit Februar 2020.