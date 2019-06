Fechten : Hartung und Wagner gehen angeschlagen in die Heim-EM

Dormagen Der Titelverteidiger laboriert an einem Kapselanriss im Fußgelenk.

Am Montag beginnen auf dem Gelände der Messe Düsseldorf in der Halle 8b die Europameisterschaften der Fechter. Der TSV Bayer Dormagen ist im Herrensäbel durch Titelverteidiger Max Hartung, Benedikt Wagner und Matyas Szabo sowie bei den Damen durch Anna Limbach und Léa Krüger prominent vertreten.

Doch ausgerechnet Max Hartung, Einzel-Europameister 2017 und 2018, macht Sorgen: Der 29-Jährige zog sich während der Vorbereitung einen Kapselanriss im Fußgelenk zu und hat seit einer Woche nicht mehr trainiert. Der ebenfalls am Höhenberg stationierte Bundestrainer Vilmos Szabo ist freilich guter Dinge, dass er am Mittwoch auf die Planche gehen kann. Zu allem Übel wird sein Vereinskollege Benedikt Wagner seit Montag von einem schmerzhaften Hexenschuss im Rücken geplagt. Auch der EM-Sieger von 2016 musste mit dem Training aussetzen, soll nach intensiver physiotherapeutischer Behandlung jedoch am Mittwoch starten.

Weil Richard Hübers (Dormagen) wegen seiner Knie-Operation am beim Weltcup-Turnier Anfang Februar in Warschau gerissenen Meniskus gar nicht erst nominiert wurde, verstärkt Björn Hübner (Future Fencing Werbach) das deutsche Team. Der ist wenigstens fit. Das gilt im Übrigen auch für Matyas Szabo.

Zum Auftakt der Titelkämpfe am Rhein sind am Montag die Säbelfechterinnen Anna Limbach, Léa Krüger (beide Dormagen), Ann-Sophie Kindler (TSG Eislingen) und die in Dormagen trainierende Julika Funke (FC Würth Künzelsau) an der Reihe.