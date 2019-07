Fechten : Bundestrainer Vilmos Szabo kritisiert Welt-Fechtverband

Dormagen Am Ruhetag zwischen Einzel- und Mannschafts-Wettbewerb seiner Schützlinge hat Säbel-Bundestrainer Vilmos Szabo am Rande der Weltmeisterschaften in Budapest den Terminkalender des Fecht-Weltverbandes (FIE) kritisiert: Dass zwischen den Europameisterschaften in Düsseldorf und der WM in Budapest nur gut drei Wochen lagen, sei „nicht normal,“ sagte der Dormagener der Deutschen Presse-Agentur (dpa), vor allem, da beide Turniere „so wichtig“ im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio seien.

Von Volker Koch

Das gilt vor allem für den Mannschafts-Wettbewerb, denn wenn sich das Team für Tokio qualifiziert, sind dort automatisch auch drei Einzelfechter eines Landes startberechtigt. In der Vorrunde am morgigen Samstag treffen die deutschen Säbelfechter zunächst auf Venezuela und dann auf den Sieger aus dem Duell Kanada gegen Chile. Beides lösbare Aufgaben, doch in der Runde der letzten Acht am Sonntag wartet aller Wahrscheinlichkeit nach Russland auf Max Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo und Björn Hübner-Fehrer. Das Vordringen unter die besten acht hatte der Bundestrainer im Vorfeld der WM gegenüber unserer Redaktion als „Minimalziel“ angegeben, „sonst wird es in Richtung Olympia eng.“