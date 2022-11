Fechten : Nachwuchs des TSV dominiert Turnier in Kenten

Dormagen Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier: Dormagener Nachwuchs holte in Bergheim beide Einzel- und beide Mannschaftstitel.

(sit) Das vom TSV Kenten ausgerichtete Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier in Bergheim dominierte der Säbelfechtfechtnachwuchs des TSV Bayer Dormagen in der Altersklasse U17 fast nach Belieben, holte beide Einzel- und beide Mannschaftstitel.

Bei den Herren sorgte Tim von der Weppen für eine kleine Überraschung: Der 15-jährige, der sogar noch ein weiteres Jahr in dieser Altersklasse fechten kann, setzte sich im Finale mit 15:14 gegen seinen ein Jahr älteren Vereinskollegen Matthis Husmann durch. Husmann hatte zuvor mit dem gleichen Ergebnis seinen Teamkameraden Moritz Schenkel auf Rang drei verwiesen. In der Mannschaft gewannen von der Weppen, Husmann, Schenkel und Leonard Weber im Finale souverän mit 45:39 gegen die TSG Eislingen. Auch bei den Damen gingen die ersten beiden Plätze an den TSV: Marisa Kurzawa gewann das Finale gegen Polina Kohl deutlich mit 15:10. Sie gab während des Turniers in keinem ihrer Gefechte mehr als zehn Punkte ab. Mia Weiland auf Rang sieben komplettierte das starke Resultat der TSV-Damen.